聲夢傳奇2｜趙紫諾帶病上陣失自信 賽前匿化妝間爆喊 (17:36)

無綫《聲夢傳奇2》昨晚播出第2輪團戰，今集出場學員有XiX四人跳舞小隊、陳晉軒（Jason）、趙頌宜（Maggie）、趙紫諾（Sabrina）、陳昊廷（Timothy）及蕭呈謙（Nicole）。

Sabrina病足一星期兼聲帶發炎，綵排時明顯欠自信，開場前更在化妝間爆喊。她最終順利完成演出，雖然爆炸力不及之前，仍贏得好評。事前遭導師王灝兒（JW）狠批的Timothy發揮超水準表現，更「垃圾」上身唱出頹廢哀怨感，被封「悲情王子」。JW滿意得眼泛淚光︰「佢成日畀到驚喜我，一係令我好嬲，一係令我好驕傲。我哋設計咗呢首歌由最低去到最高係升咗5度嘅，咁就可以畀佢發揮所有嘢。佢所有嘢都好恰當，I Am So Extremely Proud of You！」

Nicole因年紀尚幼獻唱《偶遇》時遭JW笑欠缺「期待感」，並以「美食誘導法」幫Nicole投入感情。林二汶找來姚焯菲、鍾柔美、詹天文向Nicole傳授心得。Nicole最終以超甜美聲線及表情完成表演，雖然水準有待改善，仍獲觀眾讚靚女兼有潛質。二汶指Nicole有昔日日本少女偶像的清純及甜美氣質。Jason及Maggie不約而同地將參賽歌曲送給親人，Maggie家姐Elaine更低調到場為妹妹打氣。

陳奐仁（Hanjin）與郭偉亮在節目中唇槍舌劍，事緣紅隊因為有兩名學員失聲，連失兩個回合再戲劇性地反勝為敗。陳奐仁得勢不饒人地說：「我要努力到失聲，呢個係錯嘅，你有冇見我哋有人失聲？啲學員未被Foul已經Bye Bye。」郭偉亮聞言大反應地說：「我點會叫學員『我要你失聲呀』，邊會咁㗎，你係咪癡咗線呀Hanjin？」之後，郭偉亮又跟JW為編曲及舞台設計等問題，爭拗大會有否偏心。

（即時娛樂）