聲夢傳奇2｜趙紫諾帶病上陣失自信 賽前匿化妝間爆喊 (17:36)

next

無綫《聲夢傳奇2》昨晚播出第2輪團戰,今集出場學員有XiX四人跳舞小隊、陳晉軒(Jason)、趙頌宜(Maggie)、趙紫諾(Sabrina)、陳昊廷(Timothy)及蕭呈謙(Nicole)。

Sabrina病足一星期兼聲帶發炎,綵排時明顯欠自信,開場前更在化妝間爆喊。她最終順利完成演出,雖然爆炸力不及之前,仍贏得好評。事前遭導師王灝兒(JW)狠批的Timothy發揮超水準表現,更「垃圾」上身唱出頹廢哀怨感,被封「悲情王子」。JW滿意得眼泛淚光︰「佢成日畀到驚喜我,一係令我好嬲,一係令我好驕傲。我哋設計咗呢首歌由最低去到最高係升咗5度嘅,咁就可以畀佢發揮所有嘢。佢所有嘢都好恰當,I Am So Extremely Proud of You!」

Nicole因年紀尚幼獻唱《偶遇》時遭JW笑欠缺「期待感」,並以「美食誘導法」幫Nicole投入感情。林二汶找來姚焯菲、鍾柔美、詹天文向Nicole傳授心得。Nicole最終以超甜美聲線及表情完成表演,雖然水準有待改善,仍獲觀眾讚靚女兼有潛質。二汶指Nicole有昔日日本少女偶像的清純及甜美氣質。Jason及Maggie不約而同地將參賽歌曲送給親人,Maggie家姐Elaine更低調到場為妹妹打氣。

陳奐仁(Hanjin)與郭偉亮在節目中唇槍舌劍,事緣紅隊因為有兩名學員失聲,連失兩個回合再戲劇性地反勝為敗。陳奐仁得勢不饒人地說:「我要努力到失聲,呢個係錯嘅,你有冇見我哋有人失聲?啲學員未被Foul已經Bye Bye。」郭偉亮聞言大反應地說:「我點會叫學員『我要你失聲呀』,邊會咁㗎,你係咪癡咗線呀Hanjin?」之後,郭偉亮又跟JW為編曲及舞台設計等問題,爭拗大會有否偏心。

(即時娛樂)