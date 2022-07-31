「前夫關注組」暫不刪群組 稱非適當時候：我哋責任未完 (18:28)

擁35萬成員的社交網群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC，早前因不滿MIRROR紅館騷購票安排，曾斥主辦單位當鏡粉（粉絲暱稱）水魚、提款機，宣布MIRROR演唱會後，便永久關閉專頁，不過由於MIRROR演唱會日前發生嚴重事故，有兩名舞蹈員受傷，事件震驚全城。今天（31日）版主RC在群組發文，表示跟其他2位admin商討後，認為現階段不是適當時候關閉群組專頁。

該專頁還列出3點：「1）呢幾日有好多post同pm係同『姦夫』（指鏡仔）打氣，開group以嚟我都堅持呢度係前夫group唔係fc，所以嗰啲post我唔可以出，但姜太同我講大家需要一個出口，一陣我會將已投稿嘅我會cap低一次過出晒，如果你有說話未曾講，可以去嗰啲post集中留言講。

2）喺未有正式調查結果出嚟之前，希望大家將怒火保留住唔好吹熄，香港人唔好咁善忘，今次事件一定要有人負責，琴日soching（蘇芷晴）同肥仔（梁業）都講過，佢哋無為呀mo眾籌，請大家唔好比人濫用你地嘅善意。

3）你話我反口就反口啦，但我哋認為而加唔係適當時候close group，我prefer happy ending，演唱會未完﹑我哋嘅責任都未完，勿忘初衷，我開group嘅時候係想大家都開心，之後close group嘅時候大家依然都開心，亦都係唯一目的！」

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（即時娛樂）