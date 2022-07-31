高海寧渴求演有水準之作 未落實續約無綫 不排除北上發展 (19:04)

高海寧（高Ling）入行14年，孭飛的《童時愛上你》剛播完，之前又憑劇集《三十而已》在內地人氣急升，洗脫了花瓶和性感形象。35歲的她近年經常拖住行李篋出埠工作，加上疫情爆發和社會狀態的轉變，思考了好多，體會到人生除了事業和金錢，家庭、感情也很重要，同時開始了斷捨離式的生活。「最大改變就是不再愛購物，近幾年常出外工作，回港又住酒店，拖行李拖到手痛。將必需品帶在身邊就夠，行李內只有一件白T裇、一件黑T裇，著到殘才掉，再買件新的，用最簡單方式生活。我現在連人際關係也斷捨離，不愛應酬加上時間有限，我會篩選身邊朋友，跟真正想見的人約會。」

與音樂人鄧智偉分手後，高Ling感情真空了幾年。她想拍拖，卻一直找不到對象。「相信跟我周圍飛有關，每個城市留幾星期，疫情關係又要隔離，就算遇見合眼緣的想進一步，我都要走了﹗我不相信一見鍾情，好怕見兩次就說喜歡我。我追求穩定關係，不想浪費時間，希望遇到孝順、跟我三觀一致的人。我會結婚、喜歡小朋友，若對方是不婚主意就不適合。」

與無綫的合約將屆滿，高Ling仍未動筆續約。除了無綫，她也有跟邵氏接觸，亦不排除北上發展，目前一切未有定案。「一直有跟無綫傾合約，大家也很有誠意，現正探討是否能共同進步，如何配合得再好一點。公司最近公布跟不同平台合作，未來的路不一定是二選一。」高Ling希望能在機會、自由和金錢上取得平衡。「接商演、拍廣告只是掙短期錢，我最需要機會參與好製作，有表現才不被淘汰，可持續掙錢。金錢，我不是看得很重。如給我很多錢，但過程不開心，也不會做得好。家人叫我最緊要開心，不要後悔。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）