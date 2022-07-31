喜獲鄭中基獻唱《Vincent》 谷德昭感幸運：甜蜜友誼 (20:01)

谷德昭和鄭中基相識多年，2人是親密戰友，亦是知心好友。（Ig圖片）

谷德昭（谷導/Vincent）主持的ViuTV節目《爆谷一周》，昨晚（30日）播出一集邀來好友鄭中基擔任嘉賓，2人不在錄影廠做節目，反而遊車河一齊傾心事。谷導在Instagram貼了多張和中基的合照，當中包括2人拍戲時的花絮照，他表示中基是他事業上親密戰友，同時亦是知己好友，2人擁有美麗的友誼。

谷導還寫道：「係咪未見過Ronald（鄭中基）咁正經的一面，係呀，講到音樂，佢真係好正經，佢係讀音樂同真心鍾意音樂，好肯教又有資格教，有興趣就多啲去機動電視台聽佢分享唱歌心得。我真幸運，有得聽佢現場唱《Vincent》俾我聽，甜蜜的友誼。

您睇過《龍咁威》未？睇過《爆谷一周》中的《警訊》重演，有冇興趣搵番嚟睇睇？若您喜歡無聊，其實龍威很美。2003年拍《龍咁威》，就是為了打破悶局，香港被沙士迎頭打了一拳，與其悶在家中，不如開工抗疫。今天同樣鬱悶，未有新《龍咁威》睇，唔該睇住舊嗰兩套頂住先。

多謝《爆谷》團隊，咁樣通街躝拍攝其實煩過安坐廠中好多，但出嚟效果真係冇咁侷促，大家可以唞唞氣，抵讚！感謝機動電視台團隊協助拍攝，將Ronald養到肥肥白白，得人鍾意。」

（即時娛樂）