MIRROR成員邱士縉女友Alina發聲 盼業界成立工會為舞者爭取保障權益 (20:10)

男團MIRROR的第4場紅館演唱會發生嚴重事故，懸在半空的巨型屏幕突然跌下，擊中兩名舞蹈員，事件震驚全城，亦令大眾更加關注舞蹈員權益。MIRROR成員邱士縉（Stanely）的女友李炘頤（Alina）亦是舞蹈員出身，她的社交平台也有轉發MIRROR演唱會23位舞者的聲明，她同時為舞者發聲。

她說︰「想了很久，消化了一點，同根生。我一直認為名氣這個東西可能有力量，令我有些微薄的影響力？我以為，我可以幫助更多有需要的人。但一切限制、無理輿論就是會讓你卻步 。無能為力；有心無力，所有無力感令我好內疚，我也想我是觀音菩薩，就是什麼都做不了。再一次讓我認真思考人生到底要怎樣？我相信正義，我相信因果。請繼續保佑所有善良的人，為所有人PRAY。再者；問題，其實一直都存在，只是，未到臨界點，就不是問題。一直都冇人關注、冇人關心。凡事，總會帶來不同嘅果，我希望今次嘅事件，所有舞者嘅說話，令大家可以真正團結，希望業界可以組織一個可以為舞蹈員爭取權益同保障的工會，而不再是時日如飛，不了了之。」

（即時娛樂）