陳百祥自封跳唱歌手難靜態表演 曾被讚跳舞好過郭富城 (21:20)

陳百祥（阿叻）今日和太太黃杏秀出席高爾夫球慈善盃賽記者會時，自稱已是失業退休人士，日常生活主要打高爾夫球、踢足球和滑水。阿叻透露8月初會返無綫錄影一集遊戲節目，之後又會為籌款節目擔任司儀。他說︰「我當年主持的《運財智叻星》是無綫高收視遊戲節目之一，所以今次特別做一集精裝版就可以收工，是『完結篇』，之後再退休20年。」

阿叻否認是曾志偉找他出山，他笑言︰「我們沒交情，他是高層，我是小藝員，所以去年已沒做港姐騷司儀。」至於酬勞方面，阿叻稱未有跟無綫傾︰「全公司只有何麗全知我的合約薪酬，志偉也不知道。」

阿叻未有留意無綫股價下滑及曾志偉名下公司被追債的傳聞，但知道MIRROR演唱會發生嚴重意外的事。他說︰「是很傷感的事，希望傷者早日康復，事件已交重案組調查，現在不宜評論。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄建議調查報告完成前的演出改為佈置簡單的靜態表演，如只靠燈光舉辦演唱會，或在簡單舞台上跳舞及「企喺度或者坐喺度唱歌」。阿叻自言是跳唱歌手，難以靜態表演。他說︰「我唱歌最少都要跳唱4句『叻，我至叻』﹗當年有排舞師稱我為『手直』舞蹈藝員，讚我當年跳舞好過郭富城。」

（即時娛樂）