張敬軒稱提供協助屬份內事 盼將熱切關心化為內心祝禱 (12:21)

張敬軒盼外界把熱切的關心和慰問，化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。（資料圖片/Ig截圖）

MIRROR的紅館演唱會日前發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被懸在半空的巨型屏幕擊中受傷，目前仍在深切治療部留醫，事件震驚全城。

而意外發生後，傳聞不絕於耳，向來疼惜MIRROR的張敬軒，和MIRROR成員陳卓賢（Ian）聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞者提供心理輔導和支援，而地方由軒仔借出，盼助他們走出陰霾。

今日凌晨軒仔在社交網再進一步交代詳情，他表示行內發生重大事故，無論身處任何崗位範疇，提供能力所及的協助，本來就是份內事，况且各方眼下亦有各項事情，要按步驟處理，他表示本來沒必要多作說明，惟不準確消息日漸增多，以免惹起誤會，他作出簡單說明。

軒仔寫道：「在事故發生以後，為了方便參與演出的各位舞者，能夠得到休息和接受一定程度的情緒輔導，在當晚各種善後工作，需要立即開展，以及各種忙亂之中，主辦單位已立即作出相關安排。

翌日我和演唱會舞蹈統籌，僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、以及MIRROR成員代表組成）支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊，向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。過程當中一切盡是team work。

其餘任何消息，若非上述所列，均不屬實。

各項善後工作都在進行當中，而各個表演單位都將面臨漫長的身體、情緒康復和自我調整的旅程，希望各界朋友給傷者及各受影響人士予更多空間，令他們在這段艱難的時候，可以得到最大程度的壓力排解和舒緩。希望大家把熱切的關心和慰問，化為內心的祝福和祈禱，讓他們毫無掛慮地得到治療和康復。願平安、醫治和祝福與各位同在。」

（即時娛樂）