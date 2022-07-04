MIRROR演唱會監製首開腔致歉 網民唔收貨 斥不負責任 (14:04)

MIRROR演唱會上周四（7月28日）發生嚴重事故，演唱會監製林浩源（FRAN9）今天（8月1日）首度開腔回應事件，他在社交網貼出聲明，稱積極配合警方及各政府部門內部調查，現階段不宜發表任何評論。

他強調由始至終未有逃避責任的想法，他在聲明中提到：「之所以一直未有對外界作出任何聲明，只是因為本人覺得相比幾𠎵者所遭受之痛楚，個人受到責難並不值得一提。傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。」

同時FRAN9又稱至昨天見到網絡上出現愈來愈多不符事實的揣測及言論，故有必要聲明，他提到：「網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控，保留追究的權利。」

他表示從事這行業20多年，今次演出對他本人和他團隊而言，是一次沉重打擊：「竟在自己主導創作的演唱會中，出現如此重大事故，實在痛心疾首。惟盼傷者能順利康復，其他一切，自有塵埃落定之時。再一次向傷者及其家屬致歉，向所有目睹這次事件的觀眾致歉，向因此受到困擾的藝人﹑舞蹈員致歉，向我所有合作過的夥伴們致歉。為傷者祈禱，一定﹑一定要好起來。」

FRAN9發出聲明後，大批網民留言洗版式斥他：「咩叫本人受到的責難不值一提？」﹑「你受責係好應份囉 mo仲未醒返 你過意得去咩」﹑「人在做天在看」﹑「不負責任！」﹑「我明白整理重點同發聲明需要時間同勇氣，可惜既係係你呢份聲明我完全睇唔到重點，事情發生咗都4日，你同你嘅團隊冇出嚟澄清過，冇解釋過，咁樣對傷者公平咩？」

另外，MIRROR原定完成演唱會後，便會啟程赴日本出席Summer Sonic音樂祭，但由於演唱會發生事故後，有傳MIRROR他們已辭演該音樂祭，不過官網仍未公布消息，而MIRROR的相片仍在官網出現。

（即時娛樂）