黃妍提供良方紓解痛楚 面對負面情緒 找釋放出口 (16:58)

黃妍借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》舉辦新歌宣傳活動。（大會提供）

唱作女歌手黃妍（Cath）借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》而舉辦的新歌宣傳活動，經過個多月來巡展，在過去的周末完成最後一站，Cath現身為樂迷獻唱，為活動劃上句號外，亦為近日負面情緒，提供面對痛楚的良方，以排解心中鬱結。

Cath表示很久未有跟樂迷聚會，她說：「對上一次面對面獻唱畀歌迷聽，已經係上年嘅事，即使年頭辦《無睡意Love Live》，都只不過係網上直播音樂會，好似今次咁樣聚會形式，真係好耐冇試過。」

除了唱歌，Cath亦按活動主題分享了如何面對傷痛，Cath道：「呢隻歌係想講呢個世界會不斷畀唔同嘅痛同挑戰我哋，係好難過嘅，但我哋要搵啲方法同痛共存，所以先有百子櫃呢個活動，我每一站都List Out（列舉）12種唔同嘅痛，當遇到嗰啲痛時，可以有乜嘢方法面對。可能唔係第一下就可以解決到個問題，反而係照顧咗自己嘅心靈健康先，去同痛楚共存，等自己冇咁唔舒服，然後再解決問題。」

別以為Cath提供的方法都是天方夜譚，但其實人人都做得到。Cath分享道：「裡面有好多良方卡，例如會叫大家去游水、大嗌、剁豬肉...好多無聊嘅嘢，主要係畀大家一個思路跳出去，唔好鑽牛角尖。」

近日負面情緒籠罩四周，Cath也希望這些小小良方，能幫到大家之餘，也能為大家找到釋放的出口，她說：「知道最近好多人心情都唔係咁好，大家要照顧自己嘅心靈健康，有唔開心唔舒服，要講出口，要搵方法抒緩，所以我就同有抽卡嘅朋友仔講，咁多站佢哋抽咗好多卡，當唔知用乜嘢方法處理到嘅時候，我啲良方卡，內容雖然好無聊，但都可以令自己跳出去，等思路清晰。」

（即時娛樂）