Tyson Yoshi(程浚彥)將於本月5日至8日,在九展Star Hall舉行4場演唱會《MY NEW WORLD ORDER》,日前MakeALive曾在Instagram表示,網上直播延期售票,今天(1日)下午Tyson Yoshi在Ig發文,表示早上收MakeALive的官方通知,要取消這次直播合作,他寫道:「Livestream Canceled...早上收到 @makealive.official通知,要取消這次直播合作,團隊正在非常努力和其他直播平台溝通,希望能夠如常提供8月8號網上直播表演,Wait for my update!!」

(即時娛樂)