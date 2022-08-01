廖子妤膺「最佳女配角」衣錦還鄉 跟偶像黃子華合作感夢幻 (19:23)

入行10年，從馬來西亞來港闖天下的廖子妤（Fish），早前憑《梅艷芳》奪得第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」，她表示終於可以衣錦還鄉，但興奮的心情在得獎翌日後便平復過來。

Fish得獎，其父母開心到爆喊，她指自己遺傳家人多愁善感，容易激動又敏感性格。入行10年的Fish經歷高低起跌，曾多次想過放棄，返回馬來西亞生活，但每次想放棄就露曙光，有工作機會，她說：「2014年憑《末日派對》獲金像獎提名最佳新演員，但提名並未為我帶來演出機會，整整1年沒有戲拍，只做模特兒工作，當懷疑自己時，又有機會擔正演出《同班同學》，之後《骨妹》又試鏡成功，總之每次在關鍵時刻，就會有少少希望，唯有自我安慰，可能還有機會呢！」

Fish認為做這行，最慘是未知之數，拍竣一部電影，下一部未知幾時有得拍。完成一部作品，又不知反應會是如何，有時結果不像預期，有時反應和口碑俱佳，但又不是一下子將她的事業推高峰，忐忑心情最難受。

她說：「我每次都拚盡全力，當最後一部去演，但又會令我恐懼、焦慮和痛苦，我足足用了10年時間，去適應艱難時期，已經夠了，未來我會放鬆去做，不會再給自己那麼大精神壓力、那麼痛苦。」

她自覺現在好幸福，比上不足，比下有餘，又健康，雖然星途非一帆風順，但又不算太差，起碼繼續有工開，穩步發展，更開心是能夠與偶像黃子華合演電影《毒舌大狀》，說：「兒時的偶像，竟然變成同事，感覺好夢幻。」

（即時娛樂）