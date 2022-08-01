林家棟為謝賢健康狀况解畫 強調四哥無中風 嘴歪因整牙 (20:12)

「四哥」謝賢憑電影《殺出個黃昏》，於「第40屆香港電影金像獎」中勇奪「影帝」殊榮，但上台領獎時，被發現有點嘴歪兼步履不穩，身體狀况惹關注。身為《殺》片監製的林家棟，當晚全程細心傍實四哥，被網民大讚他比親生兒子謝霆鋒還要親。

林家棟今天（1日）跟王丹妮到中環出席保險活動，親自解答四哥身體狀况，他表示：「以我理解就不用太擔心，可能年紀大，當晚又夜，老人家習慣早睡早起，只是擔心他眼瞓。」家棟稱與四哥有保持聯絡，間中又約吃飯，見四哥精神奕奕，只是太夜的時候易疲倦。

網民讚他細心陪伴四哥，感覺比謝霆鋒還親，更替他改名「謝家棟」，家棟說：「不要這樣講，霆鋒有聯絡我，叫我照顧爸爸，我作為後輩，又是《殺》片監製，照顧四哥很理所當然。」家棟表示四哥沒有行動不便，笑指夜晚戴住黑超，當然沒那麼靈活，他說：「我都覺得應該要保持他的形象，所以便傍一傍。」

四哥在台上發表得獎感受時，不及以往精靈？家棟解釋：「很難講太多，容易會有很多揣測，我跟四哥講，你想講就講，不講就不講，他也未必會看台下導演的手勢，怕他講到停不了口。而平時私下跟四哥聊天，他都是一句起，兩句止的人。」家棟又強調四哥並沒有中風，只是早陣子換牙，是大工程，需要少少時間適應，大家不用擔心。

王丹妮日前原定出席ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》的開鏡儀式，受MIRROR紅館演唱會事故影響而取消。她表示不清楚取消原因，但連日都有在趕拍，她劇中與男、女主角歐鎮灝（George）和邱彥筒（Marf）都有對手戲。

（即時娛樂）