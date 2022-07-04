《明日戰記》終極海報曝光 重裝拍攝陷中暑邊緣 劉青雲笑古仔黐線降溫法 (20:28)

劉青雲和古天樂在酷熱天氣下，穿上逾33磅重的裝甲，辛苦程度可想而知。（大會提供）

由古天樂（古仔）﹑劉青雲﹑劉嘉玲﹑姜皓文和謝君豪合演的電影《明日戰記》，將於8月25 日上映，《明》片為第46屆香港國際電影節開幕電影，電影節放映場次，今天正式售票，終極海報亦同步曝光！

鍾情科幻片的古天樂瞓身落力製作香港首部科幻片，當中古仔和青雲身上的動力裝甲，由曾參與過荷李活電影本地概念設計師製作。

古天樂回憶穿上裝甲時，彷彿有股熱氣湧上來，他坦言：「拍攝《明日戰記》的確辛苦，身上的動力裝甲超過33磅，有很多動作戲及正值炎熱天氣，印象最深是首次着上裝甲時，每次都要花半小時以上，即使熟練後，都需時15五分鐘。」劉青雲也說：「必須要非常有動力，才能穿上這套動力裝甲，身體會經常感到很重，很多時拍攝完都要做很多伸展運動。」拍攝時古仔和青雲不能隨意卸甲，為了捉緊拍攝進度，又不能隨心去洗手間，可見演員之苦。

當時拍攝的天氣，跟最近酷熱天氣高溫相近，他們穿上又厚又侷促的戲服，體溫高達 40度亦絕不誇張，每天近乎中暑邊緣，古天樂對自己當時降溫一幕，印象極深刻，他笑言：「很記得當時在片場有3部冷氣，分別有3條喉對着我，青雲望着我便說：『你都黐線！這樣子來降溫。』大家應該能幻想到車中又焗、環境又狹窄、雲台又不停在移動，不能除衫、不能去洗手間的感覺有多麼的特別，是我從影以來從未有過的體驗。」

（即時娛樂）