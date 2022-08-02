周國賢下月紅館開騷 舞台設計簡單為主：總之安全第一 (12:20)

周國賢下個月在紅館舉行首個個人演唱會，他表示會要求3次以上的綵排，並強調舞台以簡單為主，一切安全為上。（鍾一虹攝/資料圖片）

下月將在紅館舉行演唱會的周國賢（Endy），昨晚（1日）到九龍塘出席活動，近日網傳其個唱將會取消，他也覺得驚訝：「不知誰發起這個傳聞，我都不想已買門票的朋友擔心，所以我已在自己平台留言，請大家放心，應該可以如期進行，但未100%肯定。」

談到男團MIRROR演唱會發生嚴重事故後，政府下令在調查報告未完成之前，康文署轄下所有表演場地演出活動，需要暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置，Endy表示：「不單止我個騷，好多非音樂界的活動也要這樣，現在除了畀空間受傷的人休養，也不希望有同類事情再發生，所以我個騷暫時仍未有確定計劃怎樣做，最緊要安全。」

有政府官員又建議，表演者暫時以靜態形式演出，Endy說：「我不是坐就是企，要我坐低唱都沒所謂，或者考慮將個騷變成unplugged，音樂性不減，總之安全第一。」

Endy本身不是跳舞出身，個唱開四面台，舞台設計盡量以簡單為主，相信改動不多，但強調綵排方面，會比預設做得更多：「始終我都是第一次開紅館騷，加上見到發生了意外，我都要求大會起碼有3次以上綵排，或者我再租一個地方去練習排位。」

Endy之前曾與楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）合作劇集《死角》，但MIRROR騷意外後，不想打擾他們，希望留空間給他們。至於成員呂爵安與盧瀚霆被批評意外發生後，仍然繼續唱歌，Endy說：「我不懂得怎樣答，我演出時耳機會開好大聲，對眼又細看不到太多景物，總之支持他們在心中！」

（即時娛樂）