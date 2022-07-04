岑珈其留空間讓Edan調整心情《膠戰SSP》延播 阿正稱冇問題 (13:20)

「膠員」表示意外發生後，不希望打擾Edan，只透過《膠戰》群組作適量關心。（Ig圖片/鍾一虹攝）

對於《膠戰SSP》延播，阿正覺得沒有問題。（鍾一虹攝）

岑珈其表示《膠戰》群組是Edan的出口：「佢有需要可以搵我哋傾。」（鍾一虹攝/Ig圖片）

岑珈其主演的電影《緣路山旮旯》昨晚（1日）在九龍塘舉行首映，《膠戰》節目拍擋魏浚笙（Jeffery）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）也有現身支持。

提到他們聯同呂爵安（Edan）拍攝的綜藝節目《膠戰SSP》，因為受MIRROR演唱會事故影響，延期播映，珈其稱未知押後到幾時，但會諒解：「等整個氛圍好番先播啦，大家會睇得開心一點。」

阿正和應：「香港天氣好熱，去到12月都熱，好似長期暑假，節目押後少少都冇問題。」Jeffery、肥腸和Hillary指意外沒有人想見到，目前最關心受傷的，是舞蹈員能早日康復，會跟大眾一齊集氣和祈禱。

5人表示意外發生後，不希望打擾Edan，只透過《膠戰》群組作適量關心，珈其說：「Edan話自己OK、冇事！我哋想留空間畀佢調整心情，但有講低群組係佢嘅出口，有需要可以搵我哋傾。」

對於Edan和盧瀚霆被批意外發生後，仍然繼續唱歌，阿正說：「呢個意外，觀眾睇到都反應唔切，佢哋戴住耳機演出，隨身體機能跳唱，唔知背後發生事，現在氛圍不好，希望惡意批評可免則免。」珈其回想跟膠戰成員一起經歷過跳唱演出，體驗舞台表演專業而複雜：「佢哋好無辜，其實點做都有人講，希望佢哋唔係將閒言閒語放入心。」

（即時娛樂）