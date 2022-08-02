舞蹈員阿峯轉往中大醫院接受治療 目前仍未出院 (14:14)

MIRROR紅館演唱會日前發生嚴重事故，懸掛半空的巨型屏幕突然墜下，擊中兩名舞者，包括李啟言（阿Mo）和張梓峯。阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部，其雙親連續兩天到醫院探望。

消息指阿Mo父母今天（2日）留在酒店隔離，不會去醫院，而阿Mo父親李盛林牧師，曾任士嘉堡華人浸信會（士浸）主任牧師，士浸今早向會友發信，指李牧師請大家繼續以決心和信心，為啟言康復之路祈禱。

至於另一傷者阿峯的傷勢眾說紛紜，有報道稱阿峯在事發後翌日，在家人陪同下已自行出院，及後阿峯亦在Ig限時動態發聲，轉發教會發出的禱告信，為阿Mo打氣。

不過有「貓貓校監」之稱的呂校長，今早在facebook發文表示，阿峯並未出院：「8月1日傷者家人証實『阿峯並未出院』，鑒於傳媒/網絡報導多次形容舞者張梓峯為『輕傷出院』有誤導成份。家人與呂校長連續兩天商討後，決定在此平台交代張梓峯意外經過及傷勢。今晚呂校長會按家人意願詳細講述以正視聽。」醫院方面回覆傳媒查詢時表示，阿峯於7月29日已出院，亦有指阿峯轉往中文大學醫院繼續接受治療。

至今午1時許，呂校長再更新fb，她表示身在外地，又指自己是教育工作者，不是傳媒機構，只是多年前曾做過記者工作，由於她要上機飛布里斯班，落機後還要開會，跟住會開始拍片代阿峯家人交代傷者情况，她還着大家高抬貴手，並留意以下幾點：

「1）家人和傷者需要空間和時間，所以家人找我來幫忙轉達消息，而非本人要找傷者家人證實這樣那樣

2）我係一個教育工作者而唔係傳媒機構，我只係N年前做過記者工作，所以我嘅表達方式唔會好似你哋熟悉嘅媒體咁樣嘅報導，若果簡單家人想交代的說話已經可以引起你哋不安，今晚千祈唔好睇片，可能你會覺得好悶可能你覺得冇用，但係我係冇必要娛樂大家嘅。

3）感激大家為傷者和其他受影響嘅人集氣，亦請大家俾啲時間和空間我去組織資料。我係義務幫忙有需要嘅人，我唔係KOL亦唔係YouTuber，所以正能量嘅留言大家可以講幾句，負面嘅討論麻煩稍移玉步去第二個場。

4）我相信大家都係關心傷者所以先至會誤會早前的信息，我係會堅守對家人嘅承諾，提供協助和支援。

5）最後希望傳媒朋友和網民在今晚片段的中得到相關資訊時，不要只剪輯家人錄音當作為你們獨家的資料來源，尊重家人的意願以保留原有片段的意思和提供資料來源的出處。家人不想利用傷者的情況作為任何媒體斷章取義過分剪輯，作娛樂新聞的材料。家人知道社會人士關心傷者而傳媒作為第三隻眼睛有義務報導真相，所以片段歡迎轉載但請不要誤導為個別媒體自行找Kar Yan取得的獨家資訊。希望大家繼續為受影響人士祈禱。」

（即時娛樂）