馬國明孖女友湯洛雯同居 家中添2名新成員 父愛爆棚 (16:40)

郭晉安、馬國明、胡定欣、張曦雯今天（2日）到太古城，出席劇集《白色強人II》宣傳活動。眾演員跟多位到場的病患者打氣及玩遊戲，期間張曦雯眼濕濕表示，希望能變真醫生，為病患者醫病。

馬國明與湯洛雯屢傳喜訊，最近他被指因為好事近，推劇忙籌備婚事，他否認：「我沒有推劇，我連故事都未聽，其實每套劇都有2、3個人選，公司對我好好，留空間給我為這劇宣傳，趁機接了一些掙錢工作，否則一入劇，就好難度期做其他事。」馬國明表示若有好消息，一定會對大家公布：「阿湯今個月中都要去澳洲工作，預算離港半個月。」

馬國明透露阿湯離港期間，要負責湊貓，皆因他們最近養了兩隻貓，還間接承認與女友同居：「我們在將軍澳租了地方，每逢開工密集，就留這地方休息和隔離，始終開工不能戴口罩，都有感染疫症風險，等到不用拍劇，大家就回家見家人。阿湯好喜歡小動物，她提議養兩隻貓，一雄、一雌，是兩公婆，我小時候只養過狗，沒想到貓都好得意。」笑他實習做爸爸，馬國明說：「兩隻好嬌嗲，我半夜去洗手間，他們都跟住我出入，令我愛心、父愛都跑出來，似照顧小孩子。」

郭晉安與胡定欣談到拍劇時，只是從網上得知病症資訊和病患者狀況，病人角色都是由專業演員演出，好多謝活動安排跟病患者接觸，讓他們面對面送上關懷，胡定欣說：「聽到有組織爭取平價藥物，減少病人和家屬的擔憂，好感動。」

（即時娛樂）