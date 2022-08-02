蔡少芬因「老夫老妻」跟老公鬧僵 張晉出殺手鐧治好老婆「分手病」 (17:11)

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》前晚播映。首集打響頭炮是與祖藍相識逾16年的蔡少芬（Ada），祖藍除了接受「閨密快問快答」測試、還要孖老友應付製作組事先準備的閨密任務；由於該任務老是失驚無神出現，Ada忍不住反問「點解上個節目都咁忙？」

Ada在節目中大談與張晉相處之道，例如會細心聆聽對方想法，又會為大家情緒設定「紅綠燈」，好讓雙方能在最適合時候理性討論問題。Ada亦乘機撒嬌投訴，老公是個不懂表達愛的「直男」，透露曾因老公不解溫柔說了「老夫老妻」4個字，以致2人關係鬧僵：「嗰晚我同朱茵佢哋講番以前拍拖幾開心，跟住返到房叫老公惜一啖，佢就話『都老夫老妻啦！』跟住我就靜咗，我一路落妝一路喊。咁佢知我唔開心就問咩事，嗰一刻我就話我好傷心，我哋只係得嗰4、5年，如果已經係老夫老妻，咁我哋以後係乜嘢？我話我接受唔到，跟住佢就攬住我講Sorry。第二朝佢就無啦啦又拖我隻手、又惜我，我忍唔住問我老公：『點解我咁快樂嘅？』佢就話：『係呀老婆！我都覺得係呀！』 相當甜蜜。

自言與老公「硬碰硬」的Ada，坦認拍拖時因思想較負面、每次吵架都會講分手，直到張晉有次出「殺手鐧」，成功治好Ada的「分手病」：「佢話你再講多一次，我就送你走。隔咗幾日我哋又嗌交，我又話要走，佢就幫我執行李送我走，跟住我心諗噚日仲係拖住手，今日佢企喺前面拖住個喼，然後我啲眼淚就一路流，張晉呢個時候就擰過嚟問我：『以後仲敢唔敢』，好Man㗎佢，我就話『我唔敢喇』。」

（即時娛樂）