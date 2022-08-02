鄧麗欣張繼聰王菀之組「飯團」 撐「最佳大佬」黃子華舞台劇 (18:42)

黃子華被封為「最佳大佬」，他在後台跟張繼聰﹑鄧麗欣﹑王菀之﹑謝安琪和汪明荃合照。（大會提供）

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文合演的電影《飯戲攻心》，將於中秋上映，戲中飾演大佬的黃子華，備受尊重愛戴，其主演舞台劇《最後禮物》正於灣仔演藝學院上演，《飯戲》眾兄弟姊妹齊捧場，兼為子華神打氣，感情要好。

《飯戲》二佬張繼聰帶同太太謝安琪、Stephy、王菀之，到場欣賞舞台劇及到後台探班，汪明荃都有前來捧場，並在後台偶遇他們，場面熱鬧，一同拍照留念。

子華完成當晚舞台劇演出後，返後台跟他們相聚，《飯戲》團隊為子華送上花籃、花束以及小巴路線牌，寫着「最佳大佬」的名牌給子華留念。對於「家人」到場支持，子華表示感激之餘，更大讚阿聰及Stephy，他說：「你們新歌MV《叉叉叉Love Song》非常之好。」他亦有留意Ivana宣傳歌 《狠愛狠愛你》MV，大讚出色。

子華現時正努力演好舞台劇，承接《飯戲》中秋上映；《飯戲》劇情起承轉合充滿舞台感，被問到會否將這電影搬到舞台？子華回應：「聽聞正在籌辦舞台劇中。」再講到會否原班人馬演出時，非常愛惜大佬的阿聰搶先表示：「我們要看大佬意願，不過先讓大佬完成今次舞台劇後，好好休息一下才決定。」

子華離開現場時，不忘照顧在門外苦候多時的粉絲，跟粉絲閒聊送福利，力撐子華的粉絲們希望把握每次見偶像機會，連番追問《飯戲》謝票場和首映，子華也回應：「應該會去謝票，首映必定會出席，多謝大家。」

（即時娛樂）