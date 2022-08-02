舞蹈員阿峯非輕傷出院 盆骨及腰部被壓傷 暫未可回家休養 (19:32)

張梓峯已轉院並繼續留醫，他的盆骨和腰部被壓傷，非輕傷出院。（Ig圖片/fb截圖）

MIRROR紅館演唱會日前發生嚴重事故，受傷的舞蹈員包括李啟言（阿Mo）和張梓峯（阿峯）目前仍留醫。有報道稱阿峯在事發後翌日，在家人陪同下已自行出院，亦有指阿峯已轉往中文大學醫院繼續接受治療。

有「貓貓校監」之稱的呂校長，今天（2日）在facebook出了幾個帖文，交代有關阿峯傷勢一事，今晚呂校長在fb貼片，並代阿峯家人轉述阿峯受傷經過及傷勢。

呂校長寫道：「張梓峯家人希望透過呂校長平台，交代以下幾個重點：

1）唔係「輕傷出院」

2）係「轉院繼續留醫」

3）將會 「即使出院但因病情需要每天回醫院接受治療」

4）由於身體狀況（盆骨和腰部被壓傷）未可回家休養並要搬到方便出入的地方暫住

5）因此傳媒朋友不需要在他們的家中守候追訪

6）若出院安頓後或有進一步檢查報告有關阿峯的消息，亦會與大家分享♂️

7）傳媒垂詢，可直接聯絡呂校長。

感激各位並希望繼續為受影響嘅人士集氣祈禱！」

呂校長在片中交代阿峯受傷經過及傷勢：「喺7月31日，我同佢（阿峯）哥哥傾咗大概情况；8月1日用咗幾長時間同佢哥哥及阿峯太太，去了解發生乜嘢事，因為網上傳嘅消息，愈來愈亂，關心佢嘅人知道大概狀况，有乜嘢事件陸續發生，條片交代幾個事情。

佢（阿峯）唔係輕傷出院，而係轉院，其中原因有大量傳媒報道，令醫院﹑家人及傷者有少少影響，始終事發後入院，醫院當時排佢上房，都用咗相當時間，04﹑05先上到病房，短時間內做好多檢測，test，個人都好攰，家人某程度上唔可以陪佢。

而當晚不幸事件，電視屏幕跌落嚟，壓傷阿Mo（李啟言），當時阿峯係見唔到，當佢見到時，知道（屏幕）跌落嚟壓到阿mo，佢想上前推，想用自己力量推開個屏幕，去幫忙件事，喺電光火石之間，做呢個動作（推開動作），一個人身體力量有限，儘管佢嘅力唔細，但結果（屏幕）都係壓落嚟，壓落時先拍佢到個頭，撼一撼，佢意志力較強，想繼續推，當時冇暈倒，但最後壓咗落嚟，壓到盆骨及壓傷大髀內外側，都係好應，腳趾爆咗，手指當然受傷，亦可以估計到身體其他部分，亦都相對有問題。

嗰下先撼到個頭，LED屏幕始終係硬物，佢照過腦﹑磁力共振，有部分位置有做，依家狀態係醫生知道一定有手尾，要做復康計劃，呢個情况下，太太及家人冇現身交代，因為情緒波動，亦不擅辭令，佢哋要搞掂自身問題。」

之後呂校長播出阿峯太太的錄音短訊，阿峯太太說：「嗰塊LED跌落嚟，佢個位置睇唔到，如果睇片，佢當時擰轉後面準備行時，發現（屏幕）塌下來，想幫佢同事（阿Mo），佢推住LED，好大力，但都係塌下落，始終太重，見張相佢喺LED底，最後嘅相片佢喺LED角位，因為佢推住之後爬出少少，再由同事搬起LED，佢嗰刻有意識，即刻爬出嚟。」

呂校長續說：「直至呢一刻，8月2日早上阿峯仲喺醫院，我相信佢遲早會出院，我知嘅時候再告訴大家，出院後佢每一日要去做物理治療及檢查，傷勢比阿Mo係相對輕，但傳媒及網傳佢輕傷出院，不過唔係，用常理及common sense，一件硬物跌落嚟，加上精神狀態，壓落嚟時，佢用方法借力爬出嚟，佢又擋到爬，都係想救阿Mo幫佢，嗰刻意志仲清醒，之後有其他舞蹈員幫Mo，亦有人幫佢，扚高個LED屏幕，再拉佢出嚟，佢真係暈及感到痛。」

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（即時娛樂）