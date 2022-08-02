期望6歲兒子學好鋼琴 布志綸：父子夾Band慳請樂手費用 (23:27)

布志綸 (Alan）推出新歌《爸爸好嘢Little Boy》，此曲是Alan 兒子 Adam一歲多時，他不時唱The Beatles的《Blackbird》給兒子聽，啟發寫下此曲demo，民謠風的歌。Alan 跟填詞的劉卓輝說想寫一首關於父子關係的歌曲，於是劉卓輝便代入了Alan身份寫下《爸爸好嘢Little Boy》。正如歌詞中一句「從到你出世轉眼六歲多」正是Adam現在的年齡，也道出兒子像瞬間長大的感受。歌曲寫出作為一個有歷練的人，會思考如何教導兒子，亦有所感嘆，所以當爸爸真的不容易，爸爸好嘢！

《爸爸好嘢Little Boy》找來《想再和你看煙花》、《飛鳥俠》團隊再一次合作，而這三首歌原來有連貫性。除了Alan再次飾演其新聞報導員角色外，今次更是延續《飛鳥俠》的故事，不過最特別是Alan今次終於當上MV主角。他說：「之前一直叫導演給我多些鏡頭，今次終於成為主角，當然落力演出！」而當中飾演其兒子的，也是在《飛鳥俠》演Alan兒子的Marcus，延伸至一個父子故事。

MV中鏡頭最前面是一直以木結他自彈自唱的Alan，背景有著父子二人在家相處的不同畫面，包括返學、送玩具、教功課、生病、踏單車受傷、裝飾聖誕樹等，看著父子溫馨的互動，溫暖動人。最特別的一幕是兒子穿上自製的飛鳥俠套裝，跟扮怪獸的爸爸對打，這也是另一個延續《飛鳥俠》的有趣連接點。

說到今次沒有找來親兒 Adam 演出MV，Alan 說：「我只希望 Adam 學好鋼琴，能在我的表演中當鍵琴手，比參與拍我的MV更好。這是我對他的一個期望，當然我亦不會為此給他壓力，但希望有日我能和他夾band，我更可以慳回請樂手的費用呢！」Adam上次為Alan音樂會中彈了一小段《森林》前奏已非常似模似樣，看來Alan的願望有機會成真！

（即時娛樂）