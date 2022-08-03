陳健安半裸騷肌拍新歌MV 「本原族」族長歸位喚醒創作魂 (17:30)

陳健安相隔1年多再推出新歌《創作者的派對》，MV拍攝團隊擅長CG效果，讓陳健安天馬行空展示「本原族」族長風範，還邀請了之前合唱的Iris Liu（iii）和同公司的師弟蔡浩然（Scott）演出，飾演他的族人。

今年2月，陳健安曾染疫，3月初痊癒後，立即投入工作模式，寫了《創》，他說：「一開始個腦就彈出『創作者』3個字，然後就圍繞呢個主題思考。『創作』係乜嘢一回事呢？有人會認為係天馬行空，但我覺得唔係無中生有，而係有訊息。每個人都係創作者，可能受外在影響，失去捉緊直覺嘅能力。藉著呢首歌提醒自己同告訴大家，每個人都係創作者。喺無得選擇嘅時候，就創作一個選擇畀自己！」MV中陳健安飾演的族長，透過不同生活化的方式，喚醒族人創作魂，各人造型和化妝都很特別，加上電腦特別效果，畫面色彩豐富。

他強調創作不分時地人，說：「身體線條亦係創作一部份！」在MV中，他赤膊上陣，為此他操肌百次和節食近1個月，埋位前仍爭取時間做Sit up和掌上壓，除了自備器材，還就地舉櫈谷爆手臂。他說：「好期待之後可以食朱古力、雪糕和Pizza！歡迎贊助，之前因為MV節食，唔准Fans送食物，終於拍完可以放肆啦！」

（即時娛樂）