麗英推出首支個人日文單曲：J-pop對我有深遠影響 (17:45)

麗英年初以《東京一轉》以解一眾想念日本的朋友思鄉情，一直熱愛J-pop的她，早前已預告會推出日文版，一圓擁有屬於自己的日文歌，近日麗英首支J-pop《東京夢遊》（《東京一轉》日語版）正式登場！

對於第一次錄屬於自己的日文歌，麗英開心說：「今次可以邀請到波多野裕介先生（Yusuke Hatano）參《東京夢遊》製作，再加上之前學日文認識的好朋友Metal，合力填寫這份歌詞；真的多謝他們實現了我夢想。因為J-pop對我而言，是有好深遠的影響，我會學日語、結他都是源於J-Pop，有機會錄這個日語版本，是很感動的事；加上整個錄音過程都好開心，監製Yusuke超Nice，他會耐心的『執』我日語咬字、發音之餘，亦會慢慢誘導我每段需要投放怎樣的感情去唱；今次《東京夢遊》帶有夢幻感覺，想樂迷聽到就有種身處異世界一樣的幻想去減壓。

第一次和日本音樂人合作，我感到非常幸運；特別在填詞方面，因為我們學日語，好多時用字都會比較生硬，而今次的合作過程，是好好的機會給我們和Yusuke在填詞、演繹時了解一下如何可於用字上切合當地的語言文化，又可令到整個作品更貼地。」

（即時娛樂）