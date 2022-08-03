秀智新劇《安娜》導演與串流平台Coupang Play爆罵戰 (19:19)

秀智主演的《安娜》近日爆出導演與負責播放的串流平台意見不合。（網上圖片）

韓劇《Start Up》秀智最近主演韓國影視串流平台Coupang Play新劇《安娜》，一人分飾兩角，講述裕美本是貧窮女子，因一個謊言，變成富二代賢珠的故事。近日導演兼編劇李珠英指摘Coupang Play擅自將《安娜》由原定8集刪減至6集，破壞作品質素。李珠英表示Coupang Play今年6月單方面告知會剪輯《安娜》，李珠英無法認同，要求Coupang Play在導演欄刪除其名卻不果。

Coupang Play方面今日表示，《安娜》開拍以來，一直對台前幕後給予支持與信任，但編輯方向與原先協商不同，多個月來一直要求導演修改但不果，Coupang Play得到製作公司同意及根據合約所述權利，遂自行剪輯。另外，為表尊重已於上月初宣布8月中會公開《安娜》的完整8集導演版。

Coupang Play公開聲明後，李珠英再次發文反駁，稱聲明內容不實。李珠英表示，Coupang Play今年4月在會議上唯一一次提及編輯問題，故指摘她拒絕修改並非事實，強調即使Coupang Play與製作公司簽訂合約，也不能侵犯創作者權利，聲稱會採取法律行動追究。

（即時娛樂）