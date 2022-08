鄭俊弘(Fred)和何雁詩的囝囝Asher Douglas於6月初出世,兩公婆買了蛋糕,賀囝囝出世兩個月,他們還在Ig貼相,有仔萬事足的Fred親親兒子,父愛爆棚,Fred寫道:"Daddy and Mommy loves you so much!!"

