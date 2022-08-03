羅啟銳追思會｜張婉婷早3小時到場打點 洪金寶鍾楚紅現身送別 (19:57)

香港著名編劇及導演羅啟銳的追思會今晚舉行，羅啟銳的女友張婉婷一早到場打點。洪金寶、鍾楚紅、杜琪峯、田啟文、關錦鵬等圈中人相繼現身送別好友。（劉永銳攝 / 明報製圖）

香港著名編劇及導演羅啟銳上月初離世，終年69歲。追思會今晚（3日）於循道衛理聯合教會國際禮拜堂以基督教儀式進行，明天（4日）上午舉行告別禮，靈柩奉移鑽石山火葬場火化。

與羅啟銳一同奮鬥及相戀40年的張婉婷，下午3時許抵達聖堂打點。羅啟銳的靈柩下午5時運抵聖堂，聖堂的正中央放置了羅啟銳的彩色遺照，兩旁擺放了羅母和張婉婷的粉紅心形花圈，張婉婷的花圈上寫有「親愛的啟銳，Till we meet again⋯⋯」字句。

洪金寶、鍾楚紅、杜琪峯、田啟文、關錦鵬、張同祖、俞琤、施南生、鍾珍、李治廷與家人也有出席致哀。田啟文表示羅啟銳生前有志培育新一代，提供創作空間。對於羅啟銳因心臟問題離世，田啟文說︰「我們有個群組，羅啟銳都是成員之一，之前還跟他商討一些計劃，希望為同業做些事。吳思遠會長鼓勵他多拍拿手的電影，他答應會想一想拍什麼題材，當時他都不知自己身體有事，知道的話當時會去處理。」

提到早前在電影金像獎頒獎禮上遇見張婉婷，田啟文稱當時有上前安慰︰「她比較傷心，但處理得好好，有繼續出席活動。」

相關新聞︰羅啟銳追思會｜群星花牌致哀 張婉婷悼愛郎：Till we meet again

（即時娛樂）