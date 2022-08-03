與羅啟銳大半生相依 張婉婷痛別愛郎：銀河裏才是你靈魂徜徉地 (20:48)

在紀念冊中，有羅啟銳和張婉婷的外遊合照，以及一篇張婉婷寫給羅啟銳的悼文。（劉永銳攝）

憑電影《秋天的童話》及《歲月神偷》兩奪香港電影金像獎「最佳編劇」的羅啟銳，上月初猝逝，終年69歲。今天（3日）在灣仔循道衛理聯合教會國際禮拜堂，舉行追思會，採用基督教儀式，明早（4日）11時告別禮後，靈柩奉移到鑽石山火葬場火化。

羅啟銳女友張婉婷在圈中被封為「雌雄大導」，痛失摰愛的張婉婷，今午3時許已抵達幫忙打點。

送給來賓的紀念冊中，記載羅啟銳生平和生活照，張婉婷也寫了悼文，透露內心傷痛：「在那個狂風暴雨的午後，你猝然走了...大半生的相依，你就像陽光和清水，一切都那麼，理所當然！沒有了陽光和清水，如何活下去啊？

隨後一天一夜，我呆坐在那裡，不吃不喝，生命靜止了...忽然我想起，你會否餓了？ 於是到廚房把那天原本在準備給你的晚餐，煮了，把枱開了，擺放了你的位置，我也坐回原位，就這樣，又呆坐了一段時間。」

她又提到電視新聞報道羅啟銳好威武，很替他高興，證明男友這生沒有白過，當中流露不捨之情：「銀河裡才是你靈魂的徜徉地...從此，你在天上，我在人間，大家繼續好好的活下去...Till we meet again。」

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（即時娛樂）