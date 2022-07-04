陳逸璇推出Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》 向樂迷送禮物 (21:45)

陳逸璇（Jolie）推出全新廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》。她說：「今次新唱片《PRESENT》，碟名在英文其實是有三個意思，首先將以經典金曲重新『介紹』給樂迷，將昔日帶到『現在』，而且也是一份給樂迷給自己的『禮物』。今次非常難得，除了可以繼續與大師級監製葉廣權繼續合作，而且更邀請了另一位大師Alan Chan陳幼堅為我設計大碟封面和拍照，能夠與兩位大師合作是我收到最好的一份禮物，作為一個歌手能夠有這個機會去推出一張這樣高規格的專輯，此生無憾。」

《PRESENT》的概念是向過往多位香港樂壇巨星致敬，由音樂、相片，以至整張專輯的美術設計都貫徹始終，是張非常完整的概念大碟。首先在音樂上Jolie精心挑選了8首膾炙人口的作品，以全新的編曲及演繹方式呈現予樂迷，經典之中不失現代感；相片方面則是參照60至80年代，一眾天王巨星的黑白照片拍攝手法，營造出相似的格調；至於封面的設計，靈感取自過往當紅爵士歌手的唱片封套，當中字型的選用亦下了不少心思。專輯中8首翻唱歌曲各有特色，刻畫不同戀愛情懷，首首令人陶醉，包括:《酒紅色的心》、《拒絕再玩》、《一首獨唱的歌》、《海旁獨唱》、《這雙眼只望你》、《從今開始》、《蔓珠莎華》及《彷彿是初戀》。

（即時娛樂）