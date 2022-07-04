COLLAR復工現身商台感激外界鼓勵 謝大家關心缺席So Ching (13:03)

MIRROR上周四（7月28日）第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞台上方一個巨型屏幕跌下壓傷兩名舞蹈員，當中包括仍留醫深切治療部的女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）男友李啟言（阿Mo）。事發後，MIRROR及COLLAR即時停工，至昨晚齊齊被召回電訊盈科位於九龍灣的公司開會。COLLAR今日率先復工，到商台接受《叱咤樂壇》直播及之後的《一圈圈》訪問。不過，今日只有7位成員現身，So Ching未有出現。

隊長沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、李芯駖、邱彥筒（Ｍarf）及陳泳伽（Winka）於中午12時10分分乘兩架車到達商台，未見經理人戴穎陪同。她們落車後即進入電台，全程不發一言，但仍有向守候傳媒揮手。

節目開始時，COLLAR就意外發表感受，隊長阿Gao說︰「好衷心咁多謝大家好關心我哋，我哋收到好多唔同界別嘅人嘅鼓勵，同埋收到你哋嘅愛。我哋OK嘅，希望大家都平安，希望好嘅事會發生。我哋會帶住大家嘅力量去努力，繼續做好，散發正能量。多謝大家咁關心佢（So Ching），希望大家可以繼續相信佢哋，同埋支持佢哋，畀少少空間同埋時間佢哋，相信佢哋會好嘅。」今天生日的Ivy坦言從前不相信生日許願，但今年要許下兩個願望，包括大家都身體健康及將平安送給So Ching、傷者及所有表演者。

（即時娛樂）