鄭裕玲憶年少時境况與白雪公主一樣 余德丞曾刪除留言被網民狙擊 (15:54)

余德丞在社交平台分享他隨鄭裕玲（Do姐）夜遊主題樂園的片段，兩人在片段中交換禮物，又一同觀看晚上的戶外演出，最後更分享心事。

Do姐回憶年少時曾生活得不開心，她說︰「我見到頭先有白雪公主喺嗰個騷，我記得我細個嘅時候，我媽咪帶我睇白雪公主，呢個人物對於我都有啲啟發。大家都知道我係單親家庭嘅，你知白雪公主被後母恰，又趕咗佢出嚟。呢個人生其實唔係好開心嘅，等於我當時咁樣。見到佢後尾認識咗七個小矮人，七個好好嘅朋友幫佢渡過好多難關，後來有王子惜番佢、救番佢。我覺得人生喺最唔好嘅時候唔好失望，往往有啲人對你有幫助，或者自己發奮嘅時候，一定係有彎轉嘅，佢會變得更好嘅，所以頭先見到個騷，見到白雪公主勾起我呢啲記憶。」

余德丞透露初入行時，未懂如何面對負評，曾因此闖禍。他說︰「有一日，有人喺社交平台上留咗一啲負面嘅評語，咁之後我就delete佢。咁就大件事啦，佢見到你delete，佢瘋冚埋嚟呀，一百幾廿萬個咁，之後我就學識點樣去面對。」Do姐問他現在如何應對負評，余德丞說︰「咁就要學識點樣分析呢啲評語，係正面嘅評語，定係一個惡意嘅攻擊。如果係一個正面嘅評語，咁就要聽一聽對方想你有啲乜嘢要改進，吸收咗呢個經驗再上路。」

（即時娛樂）