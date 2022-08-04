思家大戰｜姜麗文被問新婚生活尷尬臉紅 姜大衛討厭女婿樣衰有體臭？ (17:44)

李思捷主持及監製的無綫遊戲節目《思家大戰》推出第2季，並將於本周日（7日）首播。第一集嘉賓有姜大衛率領的「衛李鍾情隊」，成員有姜大衛太太李琳琳、兒子姜卓文、女婿曹永廉及侄女姜麗文；王梓軒率領的「演鬥Gang隊」隊員有鄭嘉嘉、Beatboxer dR. X（黃浩邦）、音樂人Logout Fan（范文浩）及張可永（Byron）。

姜麗文上季兩度挑戰失敗，今次第三度挑戰誓要一雪前恥。豈料她出師不利，在答問環節上被李思捷追問與老公的私人事時，即由囂張自信變成尷尬臉紅，還弱弱地低呼了一句「Oh My God！我四叔喺度，唔好問我呢啲嘢啦」。

為慶祝《思家大戰》添食第2季，「演鬥Gang隊」應李思捷要求即場表演無伴奏合唱，豈料王梓軒即時向李思捷挑機︰「有啲人話李思捷緋聞多到太離譜，有啲人話佢今季冇嘢撈。」製作組又以「一個字形容李思捷乞人憎嘅原因」為題目，令李思捷被嘉賓圍攻。李思捷最終忍不住大罵：「Shut up﹗我返屋企唔撈喇！」

姜大衛回答題目「女兒第一次帶男友見家長，但作為父母唔鍾意『未來女婿』嘅原因係乜」時，秒速撳燈搶答是「樣衰」，令全場焦點落在曹永廉身上，曹永廉以尷尬的微笑來回應。姜大衛之後再搶答，稱不喜歡女兒的另一半有體臭，令現場眾人捧腹大笑。

（即時娛樂）