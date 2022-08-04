《明日戰記》CG鏡頭數量挑戰亞洲電影紀錄 劉青雲佩服古天樂勇於嘗試 (19:00)

古天樂（古仔）、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪主演的電影《明日戰記》將於8月25日上映。兼任總監製的古仔表示該片是香港有史以來最具分量、製作最認真及擁有最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影。他說︰「香港未曾認認真真拍過一部很有水準的科幻片，其實我們開始去構思拍一部科幻片的時候，我們先準備好基建，有一間特技公司去支持項目。這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。我們今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」

導演吳炫輝認同：「前期動畫是文字劇本不能表達，雖然很多場景都是特效處理，其實現場都搭建很多景，讓演員跑得、走得。」古仔深切的體會道︰「這部戲所花最多的時間就是特技，第二就是故事創作方面，差不多怎樣去設計想像一個故事，都好像有人拍過，又或很像過往的創作，盡量避免成為『偽荷李活』。藉着這部戲，讓香港往後不是只有某幾種題材，一些天馬行空的戲或科幻片都可以做到出來。」編劇劉浩良也心中有「數」的說：「這個故事算破了紀錄，除了機械人設計前期準備了3年，拍完這部還最少再做兩年的後期製作，面對這個故事將會是6年。」

導演吳炫輝回想2008年在聚會上認識古仔：「古仔知道我做視覺特效，過了3、4年後，他決定拍這部電影。其實很難得一位演員對科幻有這樣豐富的知識，某程度上他是一名顧問，當時像積木慢慢堆砌，原來科幻片在我們香港也可以發生。《明日戰記》是我加入電影行業以來，最多電影特技的，相反問有多少個鏡頭沒有特效，相信更加容易找。大家都以鬥志去挑戰這個領域，對於拍攝組在器材上要處理這麼多效果，很多都是甚難拍。」

要成就一齣高質素驚世鉅著電影，要投入時間、資源、人才。古仔說：「我覺得吳炫輝是個好導演，他有份參與的特技電影他都會在現場，我不覺得他是一個新手。」劉青雲接着說：「我很認同古仔，始終要有嘗試去做，我覺得我們是有能力去做這事情。」姜皓文感謝導演的溫柔：「有一場自我獨白，當日狀態不好，導演很好，讓我改天再拍，我未試過對演員如此體貼的劇組。」向來很有審美眼光的劉嘉玲表示：「我很鍾意這部戲的美術，我覺得很科幻、很未來、好有型。」謝君豪讚嘆：「搭建了飛機倉出來，又有升降台，不簡單，真的厲害。」連客串的張家輝也深感佩服：「香港沒有出過質素這麼高的特技電影，還是科幻題材，對於我們是很大膽的嘗試。」

（即時娛樂）