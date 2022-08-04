陳百祥宣布將轉行不再做演藝工作 20號最後亮相無綫節目 (19:26)

陳百祥（阿叻）、肥媽、彭健新、連詩雅等，今日錄影張秀文、鄭衍峰主持的無綫節目《答得快 好世界》。阿叻為節目的嘉賓主持，他受訪時宣布最後一次做電視遊戲節目主持，今後不再參與主持、電視及電影等演藝工作。

阿叻說︰「我不是27歲，而是72歲了﹗我和阿倫（譚詠麟）同年，冇得呃。我1995、1996年主持《運財至叻星》，平均收視30幾點，最高收視40點，近20年也沒遊戲節目能打破這個記錄。曾志偉跟住我返來無綫做《獎門人》，這個是我一生中最有滿足感的節目，是個好好的終結。《運財至叻星》因涉版權問題，故今次拍的這個節目要改名。」

日前自封跳唱歌手的他被問到是否想再闖樂壇舞鬥天王郭富城時說︰「是別人指我叻過郭富城， 我覺得連他十分一都冇。我是靠個腦搵食，不是靠唱歌跳舞。我即將轉行，嘗試接觸新事物。我做過練馬師，從事過飲食業，做過不會再做，再創業跟馬圈無關。」至於是否返大灣區創業，阿叻說︰「是全中國﹗全世界有華人的地方，我都會做，等我成功後再告訴大家。（開老人院？）有可能，因為我未做過，石天都是退休後開老人院。」

阿叻表示本月20日會在無綫的慈善騷上獻唱，這是他在無綫的最後演出。不過，他否認息影︰「如有人找我，我會做嘉賓。我未來的職業可能會唱歌，說不定會返轉頭拯救樂壇。」

（即時娛樂）