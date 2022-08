MIRROR第4場紅館演唱會發生意外時,呂爵安(Edan)及盧瀚霆(Anson Lo)正在表演,事後引起爭議。Edan今晚在社交網上載全黑圖,發文表示:「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我無事。現在只希望傷者早日康復,只求人無事。God please help us.」

多位MIRROR成員亦先後發文表達感受,李駿傑(Jeremy)說:「We are one and all 我們會一起走下去,不管有多困難,繼續祈禱。」Ian上載天空照片寫道:「保持正念,祈禱。」陳瑞輝(Frankie)分享心心照片留言:「唔好信自己無可能做得到,唔係要你叻,唔係要你做得好好,只係,面對挑戰唔好先放棄。相信自己,就咩都會有可能。」

