周奕瑋主持J2《晚間聽聞》 曾擔心與90後女主持有代溝 (22:02)

周奕瑋與黃紫恩、倪嘉雯及葉靖儀主持J2台節目《晚間聽聞》，探討世界各地聽聞熱話，3名90後女主持言論出位大膽，周奕瑋形容她們是脫韁野馬，透露J2台創意總監鄭詩君（C君）特別安排他在節目拉韁繩，免得女主持言論過界。

周奕瑋知要主持這個節目時，最驚有代溝問題，幸好合作融洽，與黃紫恩及倪嘉雯曾於兒童節目合作。他指3名女主持性格各異，對節目起了化學作用，視黃紫恩為麥美恩接班人，讚對方轉數快又無底線。黃紫恩自言性格無所謂，節目中做回自己，最大挑戰是不能即場爆肚，要如考試般做多點功課。對於在節目《冇人性教育》言論大膽被冠以「新一代性女」之名，她不介意，認為有標籤即是有人記得，她從不會推工作，什麼都願意做。

倪嘉雯入行後一直主持兒童節目，間中參演劇集，說自己性格比較保守，危機意識很強，十分保護自己，在節目中言論比較正經。性格相對文靜及慢熱的葉靖儀，落選港姐後被招入「J2ers」，還參與另一節目《CP訓練營》，她自爆單身多年，希望在《CP訓練營》找真愛，獲安排與大隻模特兒一對，每日返工都好開心，但現階段拍拖不是首要，事業才最重要。

（即時娛樂）