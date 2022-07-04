MIRROR辭演日本Summer Sonic音樂祭 主辦單位盼未來再合作 (12:13)

MIRROR上周四（7月28日）的第4場紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空的其中一塊巨型屏幕跌下，壓傷舞者張梓峯及COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友李啟言（阿Mo），兩人目前仍然留醫，阿Mo情况危殆，維生指數穩定。MIRROR及COLLAR於意外後停工，直至前日被召回電訊盈科公司開會。MIRROR 12子陸續發聲，姜濤表示「我們不會放棄，一定會站起來」、呂爵安（Edan）希望傷者早日康復，只求人無事。COLLAR昨日就率先復工，到商台接受訪問，惟So Ching未有現身。

近日有傳MIRROR會停工兩個月，ViuTV已低調向多個合作客戶暗示12子會在8、9月休息。ViuTV對此未有回應，MIRROR下月有份參與商台的3個活動，電台方面亦表示未有任何更新。不過，日本《Summer Sonic音樂祭》的主辦單位今日就在官方社交平台宣布MIRROR已辭演，表示MIRROR未能參與原定8月20日在東京PACIFIC STAGE的演出，為此向樂迷道歉，希望MIRROR未來能再次參與活動。

（即時娛樂）