盧凱彤逝世4周年 林二汶藉歌曲《Somewhere Only We Know》悼亡友 (12:52)

今天(8月5日)是盧凱彤(Ellen)逝世4周年的日子,曾與她組成at17的隊友林二汶在社交平台上載Ellen初出道時的舊照,並以Keane歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞悼念亡友。她寫着︰「And if you have a minute, why don't we go?Talk about it somewhere only we know?So why don't we go. Somewhere only we know?Somewhere only we know. 8/5. 4.」

林二汶由ViuTV轉投TVB後不斷受批評,她於7月1日推出包辦曲、詞及監製的歌曲《中華‧頌》,稱對國樂有濃厚興趣後再被圍攻。有聲稱是林二汶粉絲的網民撰7000字長文,質疑她的信仰是「邪教」。有網民指她在Ellen離世後,曾借Ellen之名「偷食」歌迷的另一半。林二汶就爭議在社交網撰長文回應,稱大半年的網絡欺凌如槍林彈雨,令她最痛是有關Ellen的部分。她在文中只談及與Ellen離別的痛,未回應被指Ellen之名「偷食」歌迷的另一半這件事。

