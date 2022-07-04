盧凱彤逝世4周年 林二汶藉歌曲《Somewhere Only We Know》悼亡友 (12:52)

今天（8月5日）是盧凱彤（Ellen）逝世4周年的日子，曾與她組成at17的隊友林二汶在社交平台上載Ellen初出道時的舊照，並以Keane歌曲《Somewhere Only We Know》的歌詞悼念亡友。她寫着︰「And if you have a minute, why don't we go？Talk about it somewhere only we know？So why don't we go. Somewhere only we know？Somewhere only we know. 8/5. 4.」

林二汶由ViuTV轉投TVB後不斷受批評，她於7月1日推出包辦曲、詞及監製的歌曲《中華‧頌》，稱對國樂有濃厚興趣後再被圍攻。有聲稱是林二汶粉絲的網民撰7000字長文，質疑她的信仰是「邪教」。有網民指她在Ellen離世後，曾借Ellen之名「偷食」歌迷的另一半。林二汶就爭議在社交網撰長文回應，稱大半年的網絡欺凌如槍林彈雨，令她最痛是有關Ellen的部分。她在文中只談及與Ellen離別的痛，未回應被指Ellen之名「偷食」歌迷的另一半這件事。

（即時娛樂）