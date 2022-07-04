MIRROR演唱會事故｜梁思浩炮轟花姐未盡經理人責任 (15:07)

MIRROR上周四（7月28日）的第4場紅館演唱會發生嚴重意外，懸掛半空的其中一塊巨型屏幕跌下，壓傷舞者張梓峯及李啟言（阿Mo），兩人目前仍然留醫，阿Mo情况危殆，維生指數穩定。MIRROR於意外後即時停工，ViuTV亦停止了部分運作，社交網至今未有更新，節目宣傳全停止。ViuTV此舉引起部分網民不滿，認為其他節目也有宣傳的必要，如能加強宣傳戀愛真人騷《戀愛Staycation》，節目的關注度定必能大大提升。不過，也有網民認同ViuTV的做法，認為公司上下也需要時間及空間去處理事件。

梁思浩日前（3日）主持其網台節目時談論MIRROR的演唱會意外，炮轟MIRROR經理人花姐（黃慧君）。他說︰「你係一個經理人，如果你Rehearsal睇到有危險，你需唔需要保護你啲藝人先？幫你搵錢㗎喎，你袋錢就袋落袋啦﹗所以有一個人，我覺得成件事係難辭其咎㗎，嗰個就係阿花喇﹗阿花，喂老老實實啦阿花，如果你話你係呢12個細路仔嘅經理人，你有睇Rehearsal㗎嘛，你有去睇㗎！如果你話畀我聽你冇睇，仲衰！」

梁思浩又說︰「呢12個細路仔呢幾年咁辛苦工作，佢哋有幾多錢袋落袋？你如果作為一個人嘅經理人，你袋緊佢錢㗎！我真心講呢12個細路仔，你袋緊佢錢㗎！你袋錢嗰時就識袋，到佢哋有事嗰時，你係完全消失天與地。當時你係一個經理人，又或者係監製，你覺得有危險，係咪要出聲先？因為所有幕後嘅人已經開始講，其實Rehearsal已經有危險。Rehearsal有危險，你唔係新人嚟㗎嘛，你做得監製，你錢就袋落袋，責任唔使你孭呀？呢個世界冇咁唔使找錢嘅午餐㗎！」

（即時娛樂）