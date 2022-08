MIRROR上周四(7月28日)的第4場紅館演唱會發生嚴重意外,懸掛半空的其中一塊巨型屏幕跌下,壓傷舞者張梓峯及李啟言(阿Mo),兩人目前仍然留醫,阿Mo情况危殆,維生指數穩定。

MIRROR經理人花姐(黃慧君)於意外當晚上台宣布腰斬演唱會,同時鞠躬向觀眾致歉,希望現場人士先有秩序離場,她事後兩度就意外到西九龍總區總部協助調查及錄取口供。

慘劇發生一星期,花姐今日現身社交平台,以MIRROR歌曲《One and All》的歌詞描述感受。她說︰「這幾天,看到自己的脆弱,感謝家人陪伴,感謝公司上上下下為我們奔波,感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo,峯和他們的家人,dancers們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。沿途高低伴我走過,同考驗與消磨,假使我,難受過,你看透我竟比我多。如不安,伴你經過,便能硬朗。We are one and all。從不只我一個。」

(即時娛樂)