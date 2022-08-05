傳《造星V》海選延至年尾 Lokman AK取消加拿大行程 (18:14)

MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重意外，舞者張梓峯及李啟言（阿Mo）被跌下的巨型屏幕壓傷，目前仍然留醫。演唱會即時腰斬，12子停工至今，有傳他們會休息兩個月治癒情緒，日本《Summer Sonic音樂祭》主辦方證實他們已辭演8月20日的演出。

ViuTV於意外發生後，取消了所有宣傳活動，至昨天才安排女團COLLAR接受電台節目訪問。有指ViuTV因應意外，在節目編排上作出調整。除了呂爵安（Edan）有份主持的綜藝節目《膠戰SSP》會延期播映，有指已開始了錄影的跳舞比賽節目《War of Dance》（已改名《Flat Out》）原定10月推出，現已被抽起，無限期押後，《全民造星V》則會繼續籌備但延期播出。

不過，又有消息指原本10月開始拍攝的《造星V》會暫停籌備，原定下星期舉行的海選將延至年尾或明年1月舉行。節目原定12月播出上半部的15集，下半部則在明年5月播放，但現在決定改為明年5月一次過播放全輯30集。海外參賽者的部分會保留，參賽者將透過視像及親自飛來香港比賽，但MIRROR正、副隊長楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK）暫定不會到加拿大溫哥華揀選參賽者，詳情將於下周四（11日）公布。

（即時娛樂）