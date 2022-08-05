會展Hip Hop音樂頒獎禮 65噸石碼壓台10號風球都吹唔郁 (23:42)

香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》明晚（6日）在會展舉行，在MIRROR演唱會發生嚴重意外後，政府部門展開調查，並對康文署轄下表演場地實施3項短期限制措施，包括舞台暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置。新措施對之後舉行的演唱會有一定影響，《Whats Good Music Awards 2022》主辦單位於周三晚被要求台底重量須要有40噸以上，才合乎現在完善的舞台安全新標準，製作單位通宵處理，盡量配合。

今日Kingdom C老闆阿拔在社交網上載場內有貨車吊臂搬運石碼的視頻，寫道：「65噸嘅加固舞台，應該都係室內演出紀錄啦！」他透露花了10萬元搬石費換一個平安安心，都是真心應該去做的。大會發言人回覆《明報》表示：「有關舞台裝置，大會已經刪減了全部舞台機關和高台部分，但從未如此面對高規格的要求，製作團隊盡最大努力配合中，務求令頒獎禮可既安全及保留原有舞台設計如期進行。最終是加到65噸石壓台，結構工程師簽名證明合資格，並回覆應該10號風球都無問題，不過我們的頒獎禮是在室內舉行，燈架有3條，平排懸掛，與一般學校禮堂燈架概念一樣。」

（即時娛樂）