Tyson Yoshi半裸爆肌開騷 粗口放題 獲歌迷贈黑Bra (12:42)

Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》九展Star Hall演唱會，昨晚（5日）首場順利完騷，於播放籌備演唱會過程的片段中，見他因場地實施限制措施，得知要取消飛天環節，一度怒吼：「係咪一個人撞車，全香港嘅人都唔畀揸車？」

Tyson Yoshi透露原定設計觀眾席中央的小型舞台可以飛來飛去，但錢已付了，最終只能取消放在一旁，他更一度擔心未能如期開騷，會弄至破產，幸得一眾贊助商力撐。

他亦特別鳴謝前輩張敬軒關心及支持，強調每場都要多謝對方，他說：「呢個人真係黐線，不但來看我正式綵排，還教我怎樣唱才不會傷到把聲，關心我這個騷的大小事，我覺得張敬軒真的不用這樣對我，他是一個好好好好的人，我也不知怎樣解釋，他好照顧我、好睇住我，呢個大佬冇跟錯！」

Tyson Yoshi在演唱會盡顯真性情，全晚粗口放題，更一度赤裸上身騷肌，期間有歌迷將黑色胸圍拋上台，他驚訝地一手拎住反問：「斷估唔係因為我胸大叫我戴啩？」他還搞笑向台下女友Christy備案：「唔關我事！」Tyson亦不忘與女友放閃，尾聲獻唱歌曲《Christy》，又特地行到台邊摸摸女友的頭，大曬恩愛。

（即時娛樂）