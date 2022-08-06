Tyson Yoshi憶探病童情景 展感性一面 流下男兒淚 (12:59)

Tyson Yoshi（程浚彥）一連4場《MY NEW WORLD ORDER》九展Star Hall演唱會，昨晚（5日）順利完成首場。

Tyson Yoshi獻唱《If I die tonight》時，回想到收到兒童醫院的醫生訊息，指有位小妹妹是他的粉絲，最後願望是想見他，但因小妹妹時日無多，他要盡快探望，獲其家人答謝指小妹妹近幾個月沒試過那麼精神，他說：「見到小妹妹好盡力活下去，但見到另一班好健康的人，在網上不停留言，當時屋企地址被爆出來，女友又被人講，我覺得好攰，所以曾想過到30歲不想做，但見完個小妹妹，我Hang了機，覺得兩件事好撞，聽番這首2年前的作品，我喊了成晚，沒想過這首懶型寫的歌，歌詞會咁中自己。」唱完即眼濕濕。

於台上提到2019年在油塘首次自資開騷，場地只容納800人，以為這是他人生的顛峰，他說：「如不是大家支持我，所有事都不會發生，當時我是肥仔，相信大家不是鍾意我的肉體，所以特別寫了首歌，多謝大家令我的音樂世界，不再局限於睡房部電腦及網上平台。」獻唱感謝粉絲一直支持的歌曲《I'm not lonely anymore》，更不禁流下男兒淚，唱完即自嘲想嘗試感性，但以乎不襯自己。

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（即時娛樂）