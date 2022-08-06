聲夢2｜ Sean自信欠奉激喊泳兒 大熱XiX二重唱組合一鳴驚人 (15:57)

《聲夢傳奇2》今集為首輪團戰最後一Round，繼續由紅隊總監郭偉亮（Eric Kwok）率領Gin Lee（李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）VS 藍隊總監陳奐仁（Hanjin）率領布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及JW（王灝兒）。

今集紅隊及藍隊將分出勝負，輸了一方更隨時有機會淘汰至少一名學員，令壓軸出場的學員大呼緊張。

今集出場學員有文佐匡Sean《Ice Ice Baby》（紅隊）、金永衡（金仔）《Toxic》（藍隊）、Kiele@XiX+Caitlin@XiX《If I Ain't Got You》（紅隊）、黃洛妍Janees《Lady Marmalade》（藍隊）及彭家賢Zayden《青春常駐》（紅隊）。

是集亮點落在Sean身上，曾赴韓國做練習生的Sean，縱然有舞功及外型，但原來他零自信，綵排期間多番泄氣兼放棄，令導師泳兒大感頭痛並苦勸Sean謂：「Everyone is Special！你唔好再諗其他人喇，唔好去比較，唔好覺得自己愈嚟愈差。」

最終泳兒點醒Sean，在台上又Rap又跳又唱的Sean，每個肢體動作及眼神，均自信滿滿，令泳兒看畢忍不住感動爆喊：「同Sean每次WhatsApp或見面，佢都係問下一個係咪Foul我，我就覺得點解呢個男仔咁冇信心呢？佢覺得自己好多嘢唔夠人哋好，所以我好希望你對自己有信心，知唔知呀衰仔？」一表演完即由野性變馴服的Sean，聽畢泳兒的話亦即場淚流滿面，場面感人。

另兩大熱門Janees及XiX二重唱組，亦在最後衝刺階段。Janees挑戰性感跳唱，由於本身四肢不協調，加上排練時間緊逼，身為「聲夢魔王」之一的她，正式上台前亦忍不住喊驚：「我超級緊張，我好想出嚟效果好睇同好靚！」

至於由Kiele及Caitlin組成的二重唱組，選唱歌曲《If I Ain't Got You》是Kiele去年參加《聲夢Junior》的滑鐵盧作品；為了展示「邊度跌低、邊度爬番起身」的決心，Kiele和Caitlin在「爸爸」Eric Kwok帶領下，去了著名音樂人杜自持老師家中拜師學藝，獲杜老師大讚有進步。最終XiX二重唱組獲得現場評審不少正評，就連向來要求甚高的伍仲衡亦讚不絕口：「你哋拍埋咗後Blend到好似一把聲咁Unbelievable！」

（即時娛樂）