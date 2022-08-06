痞子殿下｜周嘉洛麻將戲當手術戲演 姚瑩瑩吳香倫群姐「穿越」做名妓 (17:06)

周嘉洛不太懂得打牌，他笑言當手術戲去演；《開心速遞》幾位演員「穿越」至《痞子》演名妓。（大會提供）

無綫劇《痞子殿下》前晚（4日）播出第四集，劇情講到壯龍（張頴康飾）被綁架，阿四（周嘉洛飾）、蠻儀（陳瀅飾）等人大鬧「賭坊」拯救他。當中一場阿四、蠻儀、糕佬（秦啟維飾）及神婆（吳沚默飾）「竹戰」場口，蠻儀先是手風超順瘋狂食糊、後來被阿四出招「狂誅」，蠻儀最後嬲到反枱。

監製陳耀全（Andy）透露該場「竹戰」戲，一點也不簡單，皆因4位演員不太會打麻雀，只有陳瀅比較有概念；連基本的摸牌、疊牌、數番等都不太會，所以足足花了大半晚時間拍攝，導演及3位不懂打牌的演員，更拍到嗌救命。

陳瀅受訪時笑稱：「啲麻將因為用木造同埋好細隻，好難好型咁甩牌同疊牌，成日整到啲牌散晒搞到NG。」周嘉洛則笑指拍攝麻將戲難度等同拍手術戲：「以為手術戲要逐個步驟教啫，估唔到連麻將戲都要！」

昨晚（5日）第5集，5名「碧璧青樓」的過氣名妓亦相當吸睛，當中有3名更是由《愛．回家之開心速遞》「穿越」至《痞子》，包括「Helen姐」姚瑩瑩、「譚何容儀」吳香倫及「群姐」許思敏，她們大曬風騷一面及舞技。

而「奕風鏢局」的廚房亦是臥虎藏龍，由「邪掌小魔女」馬海倫率領「神之手玉女」祝文君、「無形無相神尼」曾慧雲、「冰火七重天王」潘冠霖、「大江絕命手」朱斐斐、「霹靂雷神」張詩欣及「十二追魂爪」曾琬莎組成廚房七姊妹，齋聽外號就知道7位女士武功高強，打到陳瀅口腫面腫之餘，還逼她洗豬雜，相當搞笑。

（即時娛樂）