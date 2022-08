聲夢2｜紅隊力挽狂瀾撼贏藍隊 金仔被淘汰 JW激動爆喊 (13:09)

《聲夢傳奇2》昨晚(6日)播出第8集。紅隊總監郭偉亮(Eric Kwok)率領的Gin Lee(李幸倪)、泳兒(Vincy)、林奕匡(Phil)隊,最終以109分勝出,拋離藍隊總監陳奐仁(Hanjin)率領的布志綸(Alan)、林二汶(Eman)及JW(王灝兒)隊共18分。

今集出場學員依次為文佐匡Sean《Ice Ice Baby》(紅隊)、金永衡(金仔)《Toxic》(藍隊)、Kiele@XiX+Caitlin@XiX《If I Ain’t Got You》(紅隊)、黃洛妍Janees《Lady Marmalade》(藍隊)及彭家賢Zayden《青春常駐》(紅隊)。

由於藍隊之前多番領先,且一度大比數拋離紅隊,正當以為藍隊必勝,紅隊今集3位出戰學員均發揮了超水準演出,包括由XiX成員Kiele及Caitlin組成的二重唱組合,突然發力獲得21分超高分的Sean,以及守好尾門鍊贏「聲夢魔王」Janees的Zayden,令紅隊後來居上兼出現戲劇性賽果。

落敗的藍隊最終需淘汰一名學員,3位導師為了保住自家組員出盡牙力。在第一輪「淘汰人選」中,侯雋熙Duncan、金仔、蕭呈謙Nicole入圍,JW與二汶更為Nicole應否「有得留低」爭拗不已,JW說:「Nicole爭啲技巧,佢需要改善嘅嘢,唔係短期內可以改到。」不過二汶卻力保心頭好謂:「長線真係見到呢個小朋友有潛質有Dramatic改變,如果佢真係有星途,何必呢個時候嘥咗佢。」陳奐仁亦力讚Nicole有其獨有優勢:「佢係有種特質可以咩都唔使做,都一樣得人鍾意。」

之後二汶提議將本輪憑《垃圾》唱出亮麗成績的陳昊廷Timothy,加入被淘汰考慮之列,皆因覺得對方潛力有限,惹來JW激動反對謂:「我真係Foul唔到佢,佢今次太Shockingly Good,值得擁有多一次機會。」

經過多番拉鋸,二汶決定捨棄本輪表現略為失色、兼欠缺「我超越我」精神的金仔,令覺得金仔不俗的JW大感進退兩難,最終JW放棄淘汰決定權,並激動向二汶說:"I Will Kill You If Nicole Hasn't Done Anything Good Next Time!"

最終,藍隊總監陳奐仁宣布金仔成為本輪被淘汰學員,向來是開心果的金仔不但從容接受結果,還向導師們致謝以及安慰落淚學員:「唔好喊,喊咗要請食宵夜」。至於不捨金仔的JW,直到宣布金仔被Foul一刻仍是淚流不停,需要Alan從旁安慰。

