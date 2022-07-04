Hip Hop頒獎禮｜樂迷反對MC任表演嘉賓 陳柏宇拒評 馮允謙：音樂好難細分 (14:31)

對於MC被反對擔任表演嘉賓，陳柏宇表示自己也不屬於Hip hop底；馮允謙則表示音樂好難細分，亦好難定為是什麼類別歌手。（鍾偉茵攝/資料圖片）

香港首個Hip Hop頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》，經刪減舞台機關及高台，再以65噸石壓台，合乎完善的舞台安全標準，昨晚（6日）順利舉行，當中馮允謙（Jay Fung）憑歌曲《冬日寂寞考》，獲頒「最佳歌曲（節奏藍調）」金獎，陳柏宇及衛詩擔任演出嘉賓，林明禎獲票選為「Hip Hop Artist特選女神」。

Jay Fung是唯一本地主流歌手獲獎，他覺得感恩，出道至今寫歌都加入了很多R&B元素，終得到認同，他說：「我也不知自己是不是一個R&B歌手，只可以講我很鍾意音樂，無論什麼類型都鍾意。」

對於MC張天賦原獲邀任演出嘉賓，卻因Hip Hop迷反對聲音而取消演出，Jay Fung說：「我覺得音樂好難細分，亦好難定為是什麼類別歌手，現在的樂迷好好，什麼都聽，好多人都接受不同類型音樂。」

演出嘉賓之一的陳柏宇，拒評MC被取消演出一事，他說：「老實講，我也不覺得自己是屬於Hip Hop界，雖然我喜歡Hip Hop音樂的氣氛，什麼類型歌曲都鍾意聽，但本身個人不是Hip Hop底，也不會Rap，沒有這個能力不會夾硬去做，今次有機會演出，已是喜出望外，觀眾亦很畀面，隔住個耳機都聽到他們歡呼聲。」

林明禎以黑絲襪騷長腿上台領獎，她卻坦言本身雙腿很短，所以特地穿上很高的高踭鞋，她說：「我也不知自己憑什麼獲選為女神，知道得獎真的很驚訝，我心目中都有好多女神，例如Black Pink的Lisa。」她表示很喜歡Hip Hop音樂，也希望有機會和Hip Hop歌手合作，她說：「我很喜歡LMF和鄭秀文的歌曲《愛是...》，希望將來唱歌有Rapper幫我。」另外，組合LMF膺「Whats Good名人堂」﹑24味憑《MLY》膺最佳歌曲 （陷阱音樂）銅獎 。

（即時娛樂）