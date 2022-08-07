港姐2022｜陳瑞菱切腫瘤留疤痕 梁超怡搽遮瑕膏蓋手腕紋身 (15:41)

無綫今天（7日）安排《2022香港小姐競選》19位佳麗，出發到愉景灣特訓。3號陳瑞菱和14號梁超怡受訪時，談到為入營準備保濕面膜、防曬護膚品及蚊怕水。

陳瑞菱身上有條長疤痕，位於胸下至肚臍上，她表示已接受疤痕是身體一部分，有提醒自己珍惜生命和勇敢追夢的意義，不過為了出鏡美觀，都會用遮瑕膏，她說：「去年個肚突起，以為自己肥了，去做身體檢查才發現胃部後面，長了一個21cm良性腫瘤，需要做手術切除，當時都好擔心，總算執番條命，醫生說保持健康和運動，復發機會低，現在會珍惜跟親友相處，因為人生無常，疤痕不太明顯，養傷好一陣子，最近有開始做激光去斑，相信做多幾次療程，就可以減疤痕。」

14號梁超怡左手手腕紋身塗遮瑕膏掩蓋，她解釋：「有位從小認識的好朋友離世，我當時去了美國，未能趕回港見最後一面，所以紋了一個月亮太陽圖案紀念她。」談到歷代佳麗有紋身難入三甲，問她怕不怕影響，她說：「不怕，名次不重要，重要參選享受過程，學習多些，擴闊眼界，認識新朋友才是最大收獲，我會努力做更好去增值自己。」

林俊賢女兒8號林鈺洧為了收身減肥，用了半個行李箱裝水果、果刀及破壁機：「我隨身物品好輕便，反而準備大量水果，跟其他佳麗一齊享用，食水果可以令人精神，有抗氧化作用。」談到6號林泳怡退賽，她聞消息感到突然：「今朝集合不見她，只以為她遲到，我們都幾熟，因為大家同組比賽，知道她讀書都叻，希望她有好前途，大家保持聯絡。」

考獲醫生資格的15號張光怡表示，目前會專心選美，特訓營期間都會肩負醫生責任，照顧眾佳麗。有傳她是無綫高層樂易玲世侄女，是樂小姐兩位兒子從小識到大的朋友，她否認：「我們只是在某個場合見過，影了張合相，並不算好熟。」

應屆港姐梁凱晴、邵初和關楓馨以師姐身分隨團，跟佳麗們互動，梁凱晴說：「特訓期間經常有鏡頭拍住，會提示佳麗無時無刻準備好，而且分享減肥和去水腫心得。」關楓馨指自己是過來人，好明白佳麗此刻心情，希望幫她們減壓放鬆。邵初鼓勵佳麗學習主動表達：「好歡迎她們提問，我們會盡量解答。」

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（即時娛樂）