獎門人｜袁偉豪失魂嗌「凍檸茶走奶」 單立文「收買」曾志偉整蠱老婆 (16:11)

今集嘉賓陣容有《愛．回家之開心速遞隊》單立文（豹哥）、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿及陳浚霆，及「Crazy Runner隊」陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚（豹嫂）及胡諾言。（大會提供）

《開心無敵獎門人》今晚（7日）播出第2集，由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」阮兆祥以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。

今集嘉賓陣容有《愛．回家之開心速遞隊》單立文（豹哥）、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿及陳浚霆，及「Crazy Runner隊」陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚（豹嫂）及胡諾言。

今集焦點落在豹哥VS豹嫂身上，兩隊出場Chit Chat時已有火藥味，胡諾言表示出動豹嫂箝制豹哥，豹哥聞言即反駁：「真係箝到我咩？」豈料豹嫂輕輕一句「算啦你」，便成功反箝制豹哥，相當爆笑。

去到遊戲環節，身為氣氛擔當的豹哥全程表現Hyper，在豹嫂玩「開心無敵搵啖食」時，豹哥搞笑地出錢「收買」獎門人，並頑皮地搞笑問：「有冇石頭呀？」豹嫂見狀即時將錢沒收！

之後到「辣辣壽食邊個食」環節，兩隊人馬鬥到難分難解，全線短褲上陣的滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿更肉緊得拍至雙腿通紅。一輪激戰過後，「開心速遞隊」驚險勝出，豹哥即露出得戚輕佻樣，此時豹嫂再度簡單一句「冷靜啲」，成功收服豹哥。

是集重現幾個經典遊戲，當中包括「開心無敵估歌仔」及「開心無敵茶餐廳」。在「開心無敵茶餐廳」遊戲環節，獎門人一輪嘴極速落單後，聽到暈頭轉向的袁偉豪竟爆出驚人飲品「凍檸茶走奶」，非常爆笑！

（即時娛樂）