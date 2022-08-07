張敬軒跟花姐保持聯絡 盼外界繼續為阿Mo打氣 (18:24)

張敬軒曾跟阿Mo拍廣告，他呼籲大眾繼續幫手打氣，讓阿Mo知道長期復健路途並不孤單。（Ig圖片）

張敬軒表示有跟花姐聯絡，知道MIRROR每日努力整理情緒，但狀態說不上好好。（鍾偉茵攝）

張敬軒今天（7日）到火炭出席藝術列車啟動禮，提到MIRROR紅館騷發生嚴重事故後，傳軒仔出80萬包20間酒店房，給MIRROR成員和舞蹈員休息，他繼續否認：「呢啲忙我寧願唔使幫！」

軒仔已向相熟成員送慰問，也有聯絡MIRROR經理人花姐（黃慧君）關心各人，知道MIRROR每日努力整理情緒，但狀態說不上好好，畢竟發生這件事，對他們好大打擊，尤其盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan），事發一刻正在舞台上，情緒和心理好需要身邊人關懷。

軒仔指自己曾陪伴患病哥基犬留院長達1個月，見盡生離死別，都承受好大精神壓力，所以對MIRROR這件事，他看得比較嚴重，是否擔心成員患創傷後遺症？軒仔說：「我不知他們和舞蹈員有沒有找醫生治療，但有提供專業輔導給他們，舞蹈員大部分都幫我做過演唱會。我個身分比較特別，以前工作又認識到精神科醫生和心理醫生，今次安排由專家主動聯絡我做聯絡人，為他們義務提供支持。」

問到有沒有聽聞MIRROR何時復工？軒仔指這段時間不想打擾他們，不過他們已出道4年，對他們心理承受能力、面對困難意志亦抱有信心：「希望外界給予他們一點時間，他們現在需要愛護。」

受重傷仍留醫ICU的舞蹈員李啟言（阿Mo），亦曾與軒仔合作拍廣告，軒仔對他遭遇非常心痛，聞悉他今天已清醒，能簡單與外界溝通，感到開心，但也知道他面對下個康復階段是大挑戰，呼籲大眾繼續幫手打氣，讓他知道長期復健路途並不孤單。

（即時娛樂）